Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею, яке призупинили ще на початку пандемії
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Залізничне сполучення між Україною та Польщею відновлять з 10 жовтня. Укрзалізниця не виконувала рейсів у польські міста ще з березня 2020 року.
У компанії повідомили, що квитки на поїзди у Польщу вже незабаром можна буде купити як на сайті Укрзалізниці, так і в касах вокзалів.
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Відновлення залізничного сполучення з Польщею
З України до Польщі наразі курсуватиме потяг за маршрутом Київ – Перемишль. Квитки будуть доступні вже з 1 жовтня.
Нагадаємо, причиною припинення залізничного сполучення між Україною та сусідніми країнами стала пандемія коронавірусу. Через це Київ на понад 1 рік скасував усі міжнародні залізничні рейси.
Однак у 2021 році курсування поїздів за кордон відновили. Зокрема, залізницею можна доїхати до міст Угорщини, Словаччини, Молдови та Австрії.
Умови в'їзду українців у Польщу
- З 9 вересня Польща відкрила свої кордони для українців, зокрема тих, які подорожують як туристи.
- Для уникнення самоізоляції, слід мати документ англійською або польською мовою про проходження повного курсу вакцинації препаратами, зареєстрованими в ЄС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Jonson & Jonson.
- Допускається також довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19. У випадку пред'явлення негативного ПЛР-тесту доведеться пройти 10-денну самоізоляцію.