Укрзалізниця: Використання зношених вагонів призводить до негативних наслідків

Останні 3 роки в Україні зростає кількість залізничних аварій, спричинених критичним зносом вантажних вагонів. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, виступаючи на KUKHAR Discussion Court.

За його словами, понад 30% аварій на залізницях пов'язані з рухомим складом та його незадовільним станом. Йдеться про вантажні вагони з перевищеним нормативним терміном експлуатації, уточнив представник УЗ.

"У нас були, на жаль, випадки, коли прямо в русі розвалюється вантажний вагон, звідти викочується вантаж на паралельну залізничну колію і зустрічний потяг врізається в цей вантаж і маємо сходження з рейок", – зазначив він.

З метою недопущення подібних інцидентів Міністерство інфраструктури розробило та опублікувало проєкт наказу про порядок списання вантажних вагонів та напіввагонів із терміном експлуатації, що перевищує нормативний.

"В Україні за безпеку залізничного руху відповідає "Укрзалізниця". Тому ми перші підтримуємо рішення міністерства – у цьому питанні наводити порядок. Найголовніше – це безпека руху", – підкреслив Ткачов. Він також зазначив, що зношені вантажні вагони погіршують якість перевезень.

"Наприклад, близько 30 – 50% напіввагонів, які ми подаємо під навантаження – бракується відправником вантажу. Тобто ми підтягли напіввагони, відправник вантажу дивиться на них і каже: ні, не підходить. Ми змушені локомотивним парком витягувати ці вагони, ремонтувати, затягувати нові. Таким чином, у нас погіршиться оборот вагонів. У нас вагони простоюють під вантажно-розвантажувальними операціями в 2 рази більше часу", – пояснив представник УЗ.

У зв'язку з цим Мінінфраструктури планує поетапне списання зношених вантажних вагонів в Україні із їх заміною на нові. Ця норма поширюватиметься не тільки на УЗ, а й на приватні компанії, які мають залізничні вагони. "Ми просимо за 7 років оновити (вагонний парк – ред.) за допомогою лізингових інструментів, банківських гарантій", – сказав В.Ткачов.

Він висловив думку, що в цьому випадку державні інтереси повинні бути вищими за інтереси окремих компаній-операторів, які мають великий парк зношених вагонів і не хочуть інвестувати в його оновлення.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував старт програми "Велике будівництво" у залізничній галузі, яка передбачає, зокрема, оновлення парку вантажних вагонів у країні.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що проєкт "Велике будівництво: нова залізниця" буде ефективним за дотримання таких умов: виробництво та ремонт рухомого складу на українських підприємствах на основі трирічного планування та реалізація задекларованих намірів у повному обсязі.