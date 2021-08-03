Укрзалізниця виплатила "Сбербанку Росії" 131 мільйон доларів на восьмому році війни, – ЗМІ

Укрзалізниця погасила зобов'язання перед АТ Сбербанк на суму 131 млн доларів попри кризовий стан і потенційну можливість реструктуризації або судового оскарження боргів.

Зокрема, в матеріалі видання сказано, що для виплати боргу перед банком країни-агресора збиткова держкомпанія спеціально випустила п'ятирічні євробонди.

При цьому, за словами автора, операція проводилася з відома наглядової ради.

27 квітня 2021 року наглядова рада АТ "Укрзалізниця" на позачерговому засіданні під чітким керівництвом голови Шевки Аджунера погодила залучення єврооблігацій у розмірі 300 млн доларів під 7,9 відсотка,

– йдеться у матеріалі.

За словами автора, у презентації, яку роздали членам наглядової ради з метою залучення зовнішнього фінансування було зазначено "погашення заборгованості за існуючими кредитами / позиками та поповнення обігових коштів". У тому числі перед АТ "Сбербанк".

За попередньою інформацією, компанія не змогла або не захотіла провести переговори про реструктуризацію свого боргу або викупу її з дисконтом, як це зробили всі інші без винятку державні компанії, які мали борги перед "дочкою" російського банку після початку війни, йдеться в матеріалі.

"Наприклад, Державна холдингова компанія "Артем", яка заборгувала АТ "Сбербанк" 10,2 млн доларів і 203,8 млн грн все ще продовжує судитися з росіянами і веде переговори про отримання значного дисконту", – мовиться у статті.

За даними автора, під час презентації голова наглядової ради компанії Аджунер прямо зазначив, що він і в.о. голови правління Укрзалізниці погодили це рішення з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

На початку травня 2021 року Міністерство фінансів України надало схвалення Угоди, про що було особисто повідомлено прем'єр-міністру. І це не перший транш, який перерахувала Укрзалізниця банку країни-агресора. Виплата боргів російському банку стала вже системною практикою компанії та Івана Юрика – у грудні 2020 року компанія погасила свій гривневий борг перед "Ощадбанком" у розмірі 175 млн грн. І це при тому, що компанія вже третій рік поспіль знаходиться в критичному фінансово-економічному стані,

– зазначає автор.

Він також додає, що погашення боргу перед АТ "Сбербанк" відбулося напередодні рішення РНБО щодо кризової ситуації та надання доручення Денису Шмигалю про необхідність введення в компанію тимчасового управління.