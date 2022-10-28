Укрзалізниця оновила графік руху поїздів: що змінилось

28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. Ним передбачено 14 нових рейсів.

Відтепер з'явилися 4 поїзди міжнародного сполучення, які прямують до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Крім того, є 4 нові рейси Інтерсіті+, а також 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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Укрзалізниця презентувала новий графік поїздів

Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України варто відзначити таке:

Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. Водночас проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 6:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.

Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 8:28;

№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 8:45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години.

Час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 7:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 7:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

На дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу – заощаджується 25 000 кВт/год щодобово.

Нагадаємо, що Укрзалізниця пропонує змінити систему тарифоутворення для вантажних перевезень, щоб умови були справедливими для всіх учасників ринку.

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