Укрзалізниця закликала пришвидшити зупинку транзиту між Китаєм та Польщею через Росію і Білорусь

Укрзалізниця закликає швидше ухвалити рішення про зупинку транзитного маршруту між Китаєм та Польщею. Він пролягає через територію Росії та Білорусі.

У компанії переконують, що таким чином можна продовжити залізничну блокаду Росії. В офіційному листі до членів Організації співробітництва залізниць перевізник закликає припинити перевезення з Росії.

До теми Укрзалізниця призначила безплатний евакуаційний рейс до Чехії

Усі залізниці, які є членами CER, беруть активну участь у гуманітарних зусиллях ЄС для підтримки українців, які змушені залишити територію України, і доставляють в Україну гуманітарну допомогу. Всі члени та партнери CER зобов'язуються дотримуватися всіх санкцій, що застосовуються проти Росії та Білорусі,

– кажуть в Укрзалізниці.

Також закликали виключити представників Росії з участі в міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.

Вас може зацікавити, як потужно підтримує Польща Україну: дивіться відео