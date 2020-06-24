На час літніх відпусток Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд їздитиме щодня у період з 1 липня по 31 серпня.

Укрзалізниця призначила на липень додатковий потяг, який сполучатиме Київ та Одесу, повідомляє пресслужба компанії. Читайте також Укрзалізниця запускає поїзди та електрички до Львова Графік курсування поїзда Потяг відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19. В Одесу прибуватиме о 14:01. Передбачені такі зупинки: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58). Зворотно з Одеси поїзд виїжджатиме о 15:41. На станцію Київ-Пасажирський прибуватиме о 22:59. Будуть зупинки на таких станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20). Поїзд їздитиме складом із вагонів виробництва ПАТ "КВБЗ". А в період з 20 по 25 липня – складом виробництва "Hyundai Rotem".

Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ – Одеса / Інфографіка Укрзалізниці Правила користування послугами Укрзалізниці під час карантину на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;

мити руки і користуватись дезінфекторами;

дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;

не користуватися послугами залізниці за наявності симптомів гострої респіраторної хвороби.