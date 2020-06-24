З Києва в Одесу: Укрзалізниця призначила на липень додатковий Інтерсіті
На час літніх відпусток Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд їздитиме щодня у період з 1 липня по 31 серпня.
Укрзалізниця призначила на липень додатковий потяг, який сполучатиме Київ та Одесу, повідомляє пресслужба компанії.
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Графік курсування поїзда
- Потяг відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19. В Одесу прибуватиме о 14:01.
Передбачені такі зупинки: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58).
- Зворотно з Одеси поїзд виїжджатиме о 15:41. На станцію Київ-Пасажирський прибуватиме о 22:59.
Будуть зупинки на таких станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20).
Поїзд їздитиме складом із вагонів виробництва ПАТ "КВБЗ". А в період з 20 по 25 липня – складом виробництва "Hyundai Rotem".
Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ – Одеса / Інфографіка Укрзалізниці
Правила користування послугами Укрзалізниці під час карантину
- на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;
- мити руки і користуватись дезінфекторами;
- дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;
- не користуватися послугами залізниці за наявності симптомів гострої респіраторної хвороби.