Укрзалізниця запустила додаткові поїзди Інтерсіті: деталі

Укрзалізниця оперативно реагує на потреби людей. Вони призначили додаткові поїзди Інтерсіті, на яких можна буде евакуюватися до Львова.

Поїзди відправлятимуться з Харкова, Києва (з Дарниці) та Дніпра.

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Розклад поїздів Інтерсіті:

16:00 Харків – Львів

17:00 Дарниця – Львів

20:30 Дніпро – Львів

Пам’ятайте, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими, допомагайте один одному. Бережіть себе!

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