Укрзалізниця запустила перші поїзди за новим графіком: які саме

За новим графіком 12 грудня вирушили перші 58 потягів. Загалом Укрзалізниця утворила 29 нових сполучень.

В Укрзалізниці запевняють, що новий графік перевезень є революційним, адже заощадить пасажирам 4,5 мільйона годин у 2022 році. Для оптимізації маршрутів прискорять 49 потягів.

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З Бахмута до Львова курсуватиме потяг

Також найближчими днями почнуть курсувати 19 нових потягів. Одна з найцікавіших новинок, анонсували в Укрзалізниці, це – потяг № 113/114 Бахмут – Львів.

Цей поїзд – модифікація маршруту № 141/142, дав нові сполучення для Рівного та Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом і Бахмутом.

Інші нові сполучення:

Поїзд №57/58 Київ – Рахів, що прибуває в місто Заліщики тепер зранку, о 07:17 і відправляється о 20:52.

Передбачена зупинка в Костриживці – де є оглядовий майданчик, звідки відкривається видовищна панорама на Заліщики та Дністер.

Буковина також отримала два додаткові сполучення: з Миколаєвом та Полтавою.

Укрзалізниця запровадила додаткові потяги на новорічні свята

Зазначимо, що раніше Укрзалізниця повідомила про 9 додаткових потягів на новорічні свята. Здебільшого, вони курсуватимуть до гірськолижних курортів. У компанії повідомили, що попит зараз навіть більший, аніж в період до карантину.

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