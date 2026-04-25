Укрзалізниця додає жіночі вагони у ще 3 поїзди

Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими вагонами через високий попит серед пасажирок. Нові купе для жінок з’являться ще у трьох напрямках уже з 1 травня.

В Укрзалізниці зазначають, що такі вагони демонструють стабільно високий рівень заповнюваності.

У яких потягах зʼявляться жіночі вагони?

Укрзалізниця оголосила про розширення проєкту жіночих вагонів у пасажирських поїздах.

З 1 травня відкрито продаж квитків у жіночі купе ще у трьох поїздах:

№7 Харків – Одеса

№12 Львів – Одеса

№92 Львів – Київ

У компанії підкреслюють, що жіночі вагони стабільно залишаються серед лідерів за попитом. У різних рейсах їхня заповнюваність коливається від 89% до 171%, що свідчить про значний інтерес до такого формату перевезень.

Жіночі купе курсуватимуть у таких напрямках:

№1/2 Харків – Ворохта

№3/4 Запоріжжя – Ужгород

№5/6 Запоріжжя – Ясіня

№15/16 Харків – Ясіня

№17/18 Харків – Ужгород

№22/21 Львів – Харків

№26/25 Одеса – Ясіня

№29/30 Київ – Ужгород

№38/37 Київ – Запоріжжя

№41/42 Дніпро – Трускавець

№43/44 Черкаси – Івано-Франківськ

№75/76 Київ – Кривий Ріг

№81/82 Київ – Ужгород

№95/96 Київ – Рахів

№98/97 Ковель – Київ

№7 Харків – Одеса

№12 Львів – Одеса

№92 Львів – Київ

В Укрзалізниці наголошують, що жіночі вагони нічим не відрізняються за класом чи умовами від звичайних купейних. Єдина відмінність – розміщення виключно жінок і дітей до певного віку.

У компанії планують і надалі розширювати цей формат, орієнтуючись на попит і відгуки пасажирів.

Що треба знати про жіночі вагони?

Жіночі вагони від Укрзалізниці працюють як окремі купейні вагони, у яких можуть подорожувати лише жінки та діти до 6 років. За рівнем комфорту та вартістю квитків вони не відрізняються від звичайних купе, а додаткової оплати за таку опцію не передбачено.

Обрати місце у такому вагоні можна через мобільний застосунок перевізника – вони мають спеціальне маркування, що дозволяє легко їх ідентифікувати.

Ідея їх створення з’явилася після звернень пасажирок, які просили підвищити рівень комфорту та безпеки під час подорожей. Зокрема, відповідна петиція швидко набрала необхідну кількість голосів, що стало додатковим аргументом для запуску проєкту. Також перевізник враховує міжнародний досвід, адже подібна практика існує в окремих країнах Європи та світу.