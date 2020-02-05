Укрзалізниця отримала нового керівника

Кабінет міністрів призначив словенця Марчека Желька тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління Укрзалізниці. До цього він був членом правління цього державного акціонерного товариства.

Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ український прем’єр Олексій Гончарук.

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"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Марчека Желька", – мовиться у документі.

Що відомо про Марчека Желька

До призначення на нову посаду він був членом правління Укрзалізниці. Народився Марчек Желько у місті Марібор (Словенія). Має диплом економіста. У структурі Укрзалізниці почав працювати у 2016 році.

Желько має понад 15-річний досвід управління персоналом. Зокрема, він майже тринадцять років обіймав керівні посади у представництва компанії McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії «Нова Пошта».

Крім того, у 2007 – 2013 займав посаду директора з персоналу ПАТ «Дніпроспецсталь». У 2013 – 2014 роках був директором з персоналу групи Starlightmedia,. А у 2014 – 2015 роках був незалежним членом наглядової ради «Укрросметалл».

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