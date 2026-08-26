Уламки невідомих дронів знайшли на пляжах Румунії та Болгарії

Зранку 26 серпня на чорноморському курорті Румунії виявили фрагмент невідомого безпілотника. А на узбережжі Болгарії знайшли уламки одразу кількох БпЛА без бойових частин.

Про це повідомляють News.ro та Міноборони Болгарії.

Що відомо про фрагмент дрона у Румунії?

Кілька людей на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, помітили фрагмент безпілотника. Вони поінформували владу про цю знахідку.

На місце виявлення уламків прибули спеціалісти, які мають провести огляд. З міркувань безпеки територію тимчасово закрили для туристів.

Водночас ще один фрагмент безпілотника знайшли напередодні, 25 серпня, неподалік казино в Констанці.

За попередніми даними, уламок винесло на берег морем, і він опинився між хвилерізами біля набережної.

На знахідку звернули увагу перехожі, які повідомили про неї правоохоронців. Поліцейські вилучили предмет для подальшого дослідження. Попередньо припускається, що вибухового заряду всередині нього не було.

Тепер слідчим належить з'ясувати походження обох об'єктів, які виявили на узбережжі Чорного моря, та встановити, за яких обставин вони опинилися там.

Що відомо про уламки дрона в Болгарії?

На чорноморському узбережжі Болгарії знайшли уламки кількох безпілотників. Один із БпЛА виявили на узбережжі в районі Кабакума неподалік Варни. Фахівці спеціальної групи Військово-морських сил оглянули безпілотник і встановили, що вибухових речовин він не містив. Після цього його доправили на військово-морську базу у Варні.

Ще два безпілотники помітили безпосередньо у водах Чорного моря – поблизу Поморія та в районі Паша-дере. Болгарські військові знищили їх просто в морі.

Крім того, у морі неподалік курортного комплексу Камчія знайшли крило ударного безпілотника без боєзаряду. Воно не становило загрози, тому уламок також перевезли на військово-морську базу у Варні для подальшого дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на півдні Молдови, у селі Крокмаз, вибухнув безпілотник. Його уламки пошкодили кілька приватних домоволодінь. У Кишиневі інцидент назвали серйозним порушенням повітряного простору країни.