У Румунії впали уламки "Шахедів": показуємо на карті село Плауру

Румунські військові обстежуючи берега Дунаю, після російської атаки дронів на українські порти Одещини, знайшли там уламки й фрагменти безпілотників поблизу Плауру, що навпроти міста Ізмаїл.

Показуємо на карті, де саме розташоване селище Плауру.

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Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові та спеціалісти досліджують три місця в околицях Плауру, в одному з яких впали уламки дронів "Герань".

Зауважимо, що так росіяни підписують корпуси іранських дронів "Шахед".

Де розташоване селище Плауру на карті:

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази "Михаїл Когельничану" в небо підняли два фінські винищувачі F-18. Вони моніторили обстановку з 01:32 до 03:25. Для румунських населених пунктів над Дунаєм лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала в Х, що Бухарест поінформував про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

Російські атаки "Шахедами" Півдня

Другу ніч поспіль Росія атакує Україну дронами "Шахед". 24 липня ППО збила 17 дронів із 23, більшість ліквідували в Одеській області. Частина дронів поцілила в портову інфраструктуру міста Ізмаїл.

Вранці 24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру.

У ніч на 25 липня Росія теж атакувала південь Одеської області та центр України дронами. Повітряні сили звітували про збиття 25 з 38 "Шахедів". При цьому повідомляли, що 3 дрони перетнули державний кордон з Румунією.