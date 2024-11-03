Уламки "Шахеда" впали у Шевченківському районі Києва

Росіяни продовжують атакувати столицю дронами камікадзе типу "Шахед", у Києві працюють сили ППО. На жаль, уламки БпЛА впали на цивільну інфраструктуру

Так, падіння уламків зафіксували в Шевченківському районі міста. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

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У Києві зафіксували падіння уламків

Повітряна тривога у Києві триває вже з 03:10 через загрозу "Шахедів". У столиці вже неодноразово цієї ночі працювали сили протиповітряної оборони. Під час останнього уламки впали у Шевченківському районі міста.

Як розповів Сергій Попко, за попередніми даними, була інформація про пожежу. Інформацію щодо масштабу загоряння, руйнування чи потерпілих уточнюють. Водночас ситуацію прокоментував й міський голова Віталій Кличко, спростувавши дані щодо пожежі.

У Шевченківському районі, куди був виклик екстрених служб, пожежі наразі не виявили, потерпілих – теж немає. Перебувайте в укриттях, поки триває повітряна тривога,

– написав він.

Пізніше у КМВА уточнили, що уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-го поверхи.

"Пожежі та постраждалих – немає. Дані уточнюються", – додали там. Зауважимо, що вже станом на 06:37 для столиці пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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