Уламки впали на склад мінеральних добрив, – ОВА про наслідки ракетного обстрілу Тернопільщини

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Тернопільщині. Спрацювала протиповітряна оборона, але уламки впали на будівлю складу.

Про це ввечері 5 квітня повідомив Володимир Труш, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації. Він розповів про наслідки ворожої атаки.

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Куди впали уламки російської ракети

За словами Труша, ворожа ракета була націлена на один із об'єктів критичної інфраструктури в області. Нашим захисникам вдалося її збити, але уламки впали на склад з мінеральними добривами. Оскільки зараз триває посівна, багато резервуарів там були пустими.

Стався витік аміаку

Ззовні наслідків влучання не було видно. Рятувальники й правоохоронці працювали на місці всю ніч й до обіду 5 квітня.

Втім, підприємство все ж зазнало величезних втрат. Через потрапляння осколків у резервуари стався витік мінеральних добрив у ґрунт. Спеціалісти кілька разів проводили необхідні заміри, істотного перевищення вмісту аміаку вони не зафіксували.

Проте станом на 17:00 помітили зростання його кількості у воді – мовиться про Кременецький район. Через це було зібране засідання оперативного штабу, туди запросили представника Кременецької військової адміністрації, рятувальників й Держпродспоживслужби.

З огляду на це, жителям Кременецького району:

рекомендували обмежити вживання води з криниць, незабором їм привезуть питтєву й технічну воду;

заборонили вилов риби (він і так заборонений через нерест, але громадянам ще раз на цьому наголосили).

Водночас підриємствам, які розташовані вздовж русла річки Іква, доручили здійснити необхідні заходи, аби цю воду не використовували для промивки тих чи інших засобів виробництва.

"На жаль, це війна. Ця ситуація, зі слів екологів, повинна пройти через 3 – 4 дні. Без явних впливів для людей", – пояснив Труш.

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