Уламком снаряду поранило електрика, який лагодив мережі: медики намагаються врятувати йому ногу

Сергій Гайдай повідомив, що в Іванівці уламком російського снаряда поранено електрика "ЛЕО" Наразі медики намагаються врятувати йому ногу.

Відомо, що ремонтні роботи проводили через те, що ворог обстріляв населений пункт в ніч із 31 березня на 1 квітня.

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Сергій Гайдай зазначив, що на фронті своїм життям ризикують військові, захищаючи нас. Позаду – комунальники, медики, поліцейські, рятівники, які під обстрілами намагаються надати населенню допомогу.

Сьогодні 30-річний співробітник ТОВ "ЛЕО" в Іванівці отримав поранення в ногу уламком російського снаряда. Військові лікарі надали йому першу допомогу і відвезли до медичного закладу в Лисичанську,

– повідомив Гайдай.

Він зазначив, що електрик отримав наскрізне поранення. Проте, згідно з прогнозами медиків, своєчасне втручання може допомогти йому зберегти ногу.

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