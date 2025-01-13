Країна зараз у стані "не війни, але й не миру", – прем'єр Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів про ситуацію в країні. За його словами, наразі Швеція не перебуває у стані миру.

Таку заяву Крістерссон зробив під час свого виступу на щорічній конференції з питань безпеки й оборони у місті Сален. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT.

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Що заявив Крістерссон про ситуацію у Швеції

Шведський прем'єр був першим спікером конференції та розповів про виклики своєї країни у поточній геополітичній ситуації.

Швеція не у стані війни. Але це також і не стан миру,

– повідомив Крістерссон.

Він також згадав про російську загрозу та заявив, що вона є довгостроковою. Відповідно до цього, за словами прем'єра Швеції, оборонне планування країни також повинне бути довгостроковим.

Крістерссон зауважив, що наразі Швеція та сусідні з нею країни стикаються з гібридними атаками, які "здійснюються за допомогою комп'ютерів, грошей, дезінформації та загроз диверсійного характеру".

Окрім цього, він згадав про різдвяний інцидент з пошкодженими підводними кабелями у Фінській затоці та заявив, що Швеція й сусіди країни не допустять, щоб такі випадки траплялися знову.

Водночас Крістерссон додав, що наразі його країна не робитиме поспішних висновків та не буде висувати комусь звинувачень у диверсії, не маючи на те достатніх доказів.