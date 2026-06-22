"Абсолютно агресивна загроза": у Кремлі зухвало відповіли на ультиматум Зеленського Лукашенку

Мінськ всіялко сприяє країні-агресорці у веденні бойових дій проти України, непоодинокими були й заяви про безпосередню загрозу Білорусі, зокрема, для північних регіонів нашої країни Володимир Зеленський, зважаючи на небезпеку, поставив ульматиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Це не могло пройти повз Росії.

Заяву речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова щодо ситуації передають пропагандистські медіа.

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Що сказали в Росії у відповідь на ультиматум Зеленського Лукашенку?

Речник російського диктатора назвав заяви президента України "нічим іншим, як спробою подальшого підбурювання в плані продовження війни й нагнітання напруженості".

Пєсков також зазначив, що плануються контакти між Путіним і Лукашенком найближчим часом. За словами посадовця, це, мовляв, стане "хорошою нагодою, щоб обговорити погрози Києва Мінську". Він, до того ж, цинічно заявив, що ця загроза є абсолютно "агресивною".

Це втручання у внутрішні справи іншої держави, посягання на її суверенітет,

– зухвало висловився він.

Водночас Пєсков додав, що Росія не сумнівається у здатності керівництва Білорусі самостійно забезпечити власний суверенітет.

Яка передісторія?

За словами Володимира Зеленського, Україна неодноразово попереджала про участь Білорусі у підтримці російської агресії.

Йдеться, зокрема, про обладнання вздовж кордону, яке використовується для навігації російських дронів і коригування ударів по українських регіонах.

Київ фіксує роботу ретрансляторів у Гомельській і Брестській областях, а також заявляє про участь білоруських підприємств у постачанні компонентів і пального для держави-агресорки.

Зеленський наголосив, що Мінськ має припинити цю діяльність і демонтувати відповідне обладнання. Україна очікує від білоруської влади конкретних кроків, які доведуть її невтягнутість у війну.

При цьому військовий експерт Олексій Гетьман у розмові з 24 Каналом пояснив, що риторика Лукашенка є суперечливою. Однак "на території Білорусі є два нафтопереробні заводи, які постачають пальне росіянам. Тому Лукашенко був, м'яко кажучи, стурбований, коли почув заяву Зеленського", – зауважив він.