У Молдові масові відключення світла після російських ударів по Україні

Російська ракетна атака по Україні 23 листопада мала наслідки і для інших держав. Зокрема, від російського ракетного терору постраждала Молдова.

Про серйозні проблеми зі світлом написав віцепрем'єр / міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

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Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. "Moldelectrica" працює над відновленням підключення до електроенергії. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією, – написав чиновник у телеграмі.

Енергосистеми України та Молдови поєднані, а тому російська атаки спровокувала серйозні проблеми у сусідній державі.

Без світла також залишилось й окуповане росіянами Придністров'я.

Раніше світло у Молдові пропадало після російських атак 15 листопада, а 31 жовтня російська ракета взагалі залетіла у Молдову та завдала руйнувань в одному з прикордонних з Україною сіл.

Нагадаємо, 23 листопада Росія вкотре обстріляла Україну. Цілями ворога були об'єкти цивільної інфраструктури. На даний час зафіксовані "прильоти" у Києві, Львові, Вінницькій області, Кременчуці та інших регіонах країни. Через масовану атаку по містах України вводять екстрені відключення світла.