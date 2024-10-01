В НАТО пояснили умови вступу України до Альянсу і чи можливо це з окупованими територіями

Вступ України до Альянсу залежить від кількох чинників. Серед них – питання війни, зокрема, її завершення та контроль над окупованими територіями.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції. Він наголосив, що підтримує продовження допомоги Україні. І зауважив, що як у США, так і в Європі розуміють, що будь-яка перевага Путіна впливатиме на безпекову ситуацію в Альянсі.

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"Перше – нам потрібно вирішити питання війни. Щоб Україна отримала перевагу як незалежна демократична країна. Це наш пріоритет. Я не буду вдаватися в деталі наразі про те, який шлях вступу України до НАТО. Але багато залежить від лідерів країни й того, як розвиватиметься війна", – зазанчив Рютте.

За словами генсека, увага країн Альянсу має бути зосереджена на військових зусиллях, адже чим більше вони допомагають Україні, тим швидше закінчиться війна.

"Ми хочемо, щоб Україна отримала переваги і в результаті, коли ми говоритимемо про мир, саме Київ має вирішити, коли вони будуть готові вести переговори. Ми маємо спостерігати, як розвиватимуться події і в цьому контексті вирішувати членство України в НАТО", – додав Рютте.

Чи можливий вступ з окупованими територіями

Водночас Єнс Столтенберг, який невдовзі покидає посаду генерального секретаря НАТО, теж прокоментував питання запрошення України до Альянсу, зокрема у тих реаліях, коли частина території окупована. Столтенберг зауважив, що це мають вирішувати держави-члени Альянсу, пише "Інтерфакс".

"Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом НАТО – це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією", – зазначив чинний генсек Альянсу.

При цьому наголосив, що що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України.

А ось, щодо того, чи можливий сценарій, коли Україна стає членом Альянсу з частково окупованими територіями, Столтенберг зауважив, що це "вирішують союзники по НАТО".

"І знов-таки, Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", – зазначив Столтенберг.

До слова, ідея можливого запрошення України в НАТО "частинами" (з тимчасово окупованими територіями) активно обговорювалась минулого року на тлі підготовки до Вільнюського саміту Альянсу.