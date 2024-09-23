За рік Україна знищила або пошкодила понад 200 цілей на території ворога, – Умєров

Очільник оборонного відомства Рустем Умєров заявив, що Україна – перша держава у світі, яка запровадила технологію "рій дронів". За останній рік нашій країні вдалося знищити, або пошкодити понад 200 цілей на території країни-агресорки.

Про це український урядовець написав у своїй колонці для Forbes Україна. Зауважимо, що цей матеріал присвячений року його перебування на посаді міністра оборони.

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Умєров висловився про "рій дронів" та ураження цілей на території Росії

Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога,

– написав Умєров.

За його словами, серед цілей, які уразила Україна, – ворожі пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу Росії. "Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 кілометрів", – нагадав Умєров.

Окрім того, ЗСУ вигнали російські кораблі з військових баз у Криму. "Не маючи повноцінного флоту, за останній рік ми знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен", – додав він.

Також завдяки системі Delta Сили оборони знищили російської техніки на понад 15 мільярдів доларів.

Він зазначив, що нині українські безпілотники долітають на понад 1000 кілометрів вглиб Росії до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми.

Глава Міноборони додав, що за цей рік Україна в кілька разів збільшила далекобійність своїх дронів. "У 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 мільярда гривень та боєприпасів до них ще на 9 мільярда гривень. А спільно з Держспецзв'язку ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", – зауважив міністр.