Умєров у Туреччині веде переговори про відновлення обмінів: Зеленський пояснив деталі

Україна намагається відновити обміни у 2026 році. Це є ключовою темою переговорів Рустема Умєрова з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також "Повернути кожного": усе про обміни, як працює Координаційний штаб і де утримують полонених

Що відомо про переговори Умєрова в Туреччині?

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином.

За словами Володимира Зеленського, у 2026 році Україна намагається відновити обміни полоненими, і саме це, за словами Президента, є ключовою темою в діалогах з Туреччиною.

Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону,

– наголосив Зеленський.

Він уточнив, що у 2025 році обміни були активними, проте під кінець року, на жаль, загальмували.

Які останні новини про обміни полоненими?