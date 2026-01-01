Укр Рус
1 січня, 20:59
Умєров у Туреччині веде переговори про відновлення обмінів: Зеленський пояснив деталі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Україна прагне відновити обміни полоненими у 2026 році, що є ключовою темою переговорів між Рустемом Умєровим і Хаканом Фіданом.
  • Зеленський зазначив, що обміни були активними у 2025 році, але наприкінці року загальмували.

Україна намагається відновити обміни у 2026 році. Це є ключовою темою переговорів Рустема Умєрова з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про переговори Умєрова в Туреччині?

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином.

За словами Володимира Зеленського, у 2026 році Україна намагається відновити обміни полоненими, і саме це, за словами Президента, є ключовою темою в діалогах з Туреччиною.

Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону,
– наголосив Зеленський.

Він уточнив, що у 2025 році обміни були активними, проте під кінець року, на жаль, загальмували.

Які останні новини про обміни полоненими?

  • Президент України заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених, намагаючись прив'язати їх до ширших домовленостей у рамках мирних переговорів.

  • Замість того, щоб просто погодити списки та провести обмін, окупанти намагаються прив'язати обмін до якихось великих переговорів, де можна торгуватися за інші питання.

  • Також відомо, що 20 листопада Росія повернула до України 1000 тіл, які, за її твердженням, належать українським військовослужбовцям, для проведення ідентифікаційних експертиз.