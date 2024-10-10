Більше артсистем та новини про далекобійну зброю, – Умєров зустрівся із британським колегою Гілі

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з колегою, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Головною темою зустрічі стали подальші кроки для підтримки Сил оборони — як зараз, так і в майбутньому.

Про це повідомив Рустем Умєров. Також на зустрічі окремо було порушено питання Плану перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони.

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Як пройшла зустріч голів Міноборони України та Британії

Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога,

– повідомив Умєров.

За його словами, до кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також Україна має добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою.

Умєров додав, що Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву.

"Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів. Ключове питання – інвестиції в українську оборонну промисловість. Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання – розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК", – сказав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Україна може отримати дозвіл на використання далекобійної західної зброї для ударів по російських територіях до початку зими 2025 року.