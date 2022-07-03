Унаслідок обстрілу Добропілля загинули 2 людей, поранень зазнали дітки 4 та 7 років
3 липня 2022 , 04:53Читать новость на русском
Джерело:Павло Кириленко
Внаслідок атаки російських окупантів у Добропіллі отримали поранення та загинули люди. Серед поранених є діти.
Відповідну інформацію повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Такі дані станом на ніч проти 3 липня.
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Окупанти вгатили по Добропіллю
Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю,
– повідомив Кириленко.
Ба більше, він пояснив, що поранення отримали діти 4 та 7 років. Натомість російські окупанти:
- знищили 1 будинок;
- ще 6 – зазнали пошкоджень різного ступеню.
"Росіяни знають, що б'ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено та цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувались законів і звичаїв (війни – 24 канал)", – пояснив Кириленко.
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Атака окупантів на Добропілля: що відомо
- 2 липня російські окупанти атакували місто Добропілля, що на Донбасі. Відомо, що попередньо про загиблих даних не було.
- Відомо, що внаслідок атаки росіян одна з приватних споруд знищина повністю. Також постраждало щонайменше одне авто.
- 30 квітня росіяни також обстріляли Добропілля. Тоді писали про щонайменше 7 поранених. Відомо, що тоді вороги пошкодили 6 житлових приміщень та 1 господарську споруду.
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