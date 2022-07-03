Унаслідок обстрілу Добропілля загинули 2 людей, поранень зазнали дітки 4 та 7 років

Внаслідок атаки російських окупантів у Добропіллі отримали поранення та загинули люди. Серед поранених є діти.

Відповідну інформацію повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Такі дані станом на ніч проти 3 липня.

Зауважте Російські "Калібри" забрали 2 життя: моторошні фото наслідків обстрілу Дніпра

Окупанти вгатили по Добропіллю

Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю,

– повідомив Кириленко.

Ба більше, він пояснив, що поранення отримали діти 4 та 7 років. Натомість російські окупанти:

знищили 1 будинок;

ще 6 – зазнали пошкоджень різного ступеню.

"Росіяни знають, що б'ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено та цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувались законів і звичаїв (війни – 24 канал)", – пояснив Кириленко.

Донецька ОВА показала наслідки атаки на Добропілля: дивіться відео

Атака окупантів на Добропілля: що відомо

2 липня російські окупанти атакували місто Добропілля, що на Донбасі. Відомо, що попередньо про загиблих даних не було.

Відомо, що внаслідок атаки росіян одна з приватних споруд знищина повністю. Також постраждало щонайменше одне авто.

30 квітня росіяни також обстріляли Добропілля. Тоді писали про щонайменше 7 поранених. Відомо, що тоді вороги пошкодили 6 житлових приміщень та 1 господарську споруду.

Дивіться також – бійці звільнили 3 села на Донеччині і знищили техніку противника: відео