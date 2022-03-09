Унаслідок обстрілу лікарні в Маріуполі 17 осіб поранені, жертв поки немає
9 березня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:Донецька ОВА
Російські окупанти нанесли цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Унаслідок цього уже виявили 17 постраждалих. Пошуки продовжують.
Такі цифри озвучив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед поранених – персонал лікарні та навіть породіллі.
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Серед дітей, на щастя, постраждалих немає. Так само немає загиблих. Однак пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, удень 9 березня російські терористи ганебно обстріляли дитячу лікарну в Маріуполі. Унаслідок цього низка відділень просто зруйнована.
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Наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео