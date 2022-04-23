Унаслідок російських обстрілів загинули ще троє мирних жителів Донеччини
Джерело:Донецька ОДА
Російські загарбники продовжують бомбардувати населені пункти на Донеччині. 22 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинули ще 3 мирні жителі.
Окрім цього, ще кілька людей постраждали. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Внаслідок ворожих обстрілів загинули ще 3 людини
Кириленко заявив, що Росія продовжує вбивати цивільних. За 22 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще 3 мирних жителів Донеччини:
- у Мар'їнці,
- Зеленому Полі,
- Новоселівці Другій.
Ще 7 жителів області внаслідок обстрілів отримали поранення.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,
– зазначив очільник ОВА.
Кириленко підсумував, що кожного росіянина обов'язково покарають за його злочини.
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