Унаслідок російських обстрілів загинули ще троє мирних жителів Донеччини

Російські загарбники продовжують бомбардувати населені пункти на Донеччині. 22 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинули ще 3 мирні жителі.

Окрім цього, ще кілька людей постраждали. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок ворожих обстрілів загинули ще 3 людини

Кириленко заявив, що Росія продовжує вбивати цивільних. За 22 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще 3 мирних жителів Донеччини:

у Мар'їнці,

Зеленому Полі,

Новоселівці Другій.

Ще 7 жителів області внаслідок обстрілів отримали поранення.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,

– зазначив очільник ОВА.

Кириленко підсумував, що кожного росіянина обов'язково покарають за його злочини.



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