Унаслідок удару по Краматорську 10-річна дівчинка залишилася без ніг та матері

Журналіст американського видання Sky News побував у лікарні, де лежать постраждалі від авіаудару по вокзалу в Краматорську. Однією з пацієнток є 10-річна Яна.

Дівчинка намагалася втекти від війни, однак російська армія не дозволила їй це зробити. Тепер Яна лежить у лікарні.

До теми У лікарні померли ще двоє дітей, які постраждали при обстрілі Краматорська

Яні десять. Вона одна з чотирьох дітей, яких я щойно зустрів в українській лікарні. Тиждень тому вона була на вокзалі Краматорська, намагаючись втекти від війни, коли прилетіла ракета,

– розповів Марк Стон.

Унаслідок удару дитина зіткнулася з невимовним горем. Вона втратила обидві ноги та рідну матір. Все це через Росію, яка вбиває та ґвалтує тисячі українців.

До теми дивіться відео про вокзал у Краматорську до та після удару окупантів: