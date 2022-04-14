Унаслідок удару по Краматорську 10-річна дівчинка залишилася без ніг та матері
14 квітня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:твітер Марка Стона
Журналіст американського видання Sky News побував у лікарні, де лежать постраждалі від авіаудару по вокзалу в Краматорську. Однією з пацієнток є 10-річна Яна.
Дівчинка намагалася втекти від війни, однак російська армія не дозволила їй це зробити. Тепер Яна лежить у лікарні.
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Яні десять. Вона одна з чотирьох дітей, яких я щойно зустрів в українській лікарні. Тиждень тому вона була на вокзалі Краматорська, намагаючись втекти від війни, коли прилетіла ракета,
– розповів Марк Стон.
Унаслідок удару дитина зіткнулася з невимовним горем. Вона втратила обидві ноги та рідну матір. Все це через Росію, яка вбиває та ґвалтує тисячі українців.
До теми дивіться відео про вокзал у Краматорську до та після удару окупантів: