Унаслідок удару по ТЕЦ в Охтирці є жертви
3 березня 2022 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Окупанти цинічно обстріляли Охтирку та атакували місцеву ТЕЦ, Через це загинули 2 людей.
Атака загарбників забрала життя двох людей. Одна жінка застрягла під завалами.
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На місці трагедії працюють 14 рятувальників та 3 одиниці техніки. Травмовану жінку госпіталізували. Роботи тривають.
Вибух ТЕЦ в Охтирці: дивіться відео
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