Унаслідок удару по ТЕЦ в Охтирці є жертви

Окупанти цинічно обстріляли Охтирку та атакували місцеву ТЕЦ, Через це загинули 2 людей.

Атака загарбників забрала життя двох людей. Одна жінка застрягла під завалами.

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На місці трагедії працюють 14 рятувальників та 3 одиниці техніки. Травмовану жінку госпіталізували. Роботи тривають.

Вибух ТЕЦ в Охтирці: дивіться відео

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