Унаслідок удару серйозно постраждав міст через Дністровський лиман, – Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що внаслідок авіаудару росіян суттєво постраждав автомобільно-залізничний міст, який проходить через Дністровський лиман. На відновлення його знадобиться багато часу та зусиль.

Під час чергового ракетного удару по Одещині постраждав міст через Дністровський лиман. Його використовували для переправи автомобілі та потяги.

Важливо Ракети над Запорізькою АЕС і провокації у Придністров'ї: основне за 62 день війни

За даними Мінінфраструктури, міст серйозно постраждав – на його відновлення треба буде багато зусиль та часу.

Ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі мосту, на відновлення якої знадобляться значні зусилля та час,

– зазначили у відомстві.

Зараз проїзд мостом, який сполучав дорогу з Білгород-Дністровського району до Одеси, закритий для залізничних перевезень.

Про альтернативні маршрути для проїзду транспорту буде повідомлено згодом. На щастя, під час ворожого обстрілу ніхто не постраждав,

– заявили в Мінінфраструктури.

Дивіться також: ЗСУ підірвали міст через Оскол на Харківщині