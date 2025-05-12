У Львові пройшли Unbroken games: понад 300 захисників змагалися у 8 видах спорту

306 військових, ветеранів та людей з інвалідністю, отриманою на війні, змагались у Львові заради підтримки, сили духу й відновлення. Учасники проявили витривалість у восьми видах спорту під час Unbroken games.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради. Цими вихідними Львів став майданчиком сили, витривалості й незламності – тут відбулись змагання Unbroken games, участь у яких взяли 306 військових, ветеранів і людей з інвалідністю, отриманою під час виконання службових обов’язків.

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У Львові провели масштабні змагання для військових і ветеранів

Учасники змагались у двох категоріях – аматори та професіонали, та демонстрували силу духу у восьми дисциплінах: пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, настільний теніс, плавання, легка атлетика, армреслінг і волейбол сидячи.

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Переможці у професійній категорії отримали грошові винагороди: 25, 15 і 10 тисяч гривень. Аматори теж не залишились без подарунків – організатори підготували для них призи та сюрпризи.

Найголовніша похвала для нас — це задоволені відгуки наших захисників та захисниць, які запитують, коли будуть наступні змагання. Можу запевнити, що ми будемо щорічно проводити такі ігри, вдосконалювати та масштабувати їх,

– зазначив керівник офісу спорту Львова Антон Нікулін.

Він підкреслив, що Unbroken games – це не просто змагання, а важливий етап соціалізації та повернення до повноцінного життя для тих, хто пройшов пекло війни.