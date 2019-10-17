Унікальна виставка постерів відкрилась у Харкові: яскраві фото та відео

У Художньому музеї Харкова днями відкрилася виставка соціального постеру. В експозиції представили кращі роботи художників-учасників конкуру Art of Security – "Мистецтво безпеки".

Гучні лозунги і яскраві алегорії – новий погляд на актуальні проблеми безпеки. З полотен плакатів лунають заклики бути пильними та брати активну участь у процесах, що відбуваються в суспільстві. Адже формування свідомого ставлення до загроз – запорука суспільної безпеки.

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"Знаєте, за щоденними проблемами ти забуваєш, що не все так гарно у нас навколо і що є дуже багато небезпек. І особливо дуже цікаво, що на ці роботи присилали студенти і молодь, які мають можливість потім виставити ці роботи на професійній виставці – це дуже має гарний потенціал. Адже саме завдяки таким процесам молоді дизайнери перетворюються в експертів світового рівня", – розповів співорганізатор виставки Сергій Прокопенко.



Виставка постерів у Харкові



Виставка відбулась за підтримки Центру інформацію та документації НАТО

Зібрати серію плакатів, які будуть мотивувати людей займати активну життєву позицію та громадянську самоорганізацію, вдалося за підтримки Центру інформацію та документації НАТО. В експозиції представлені найкращі роботи художників, що взяли участь у конкурсі Art of Security – "Мистецтво безпеки". Цей захід раніше також організовував Північноатлантичний альянс.

Цієї осені ми запустили кілька проєктів, пов’язаних із мистецтвом. Один із них – у Харкові. Це проєкт "Мистецтво безпеки", який ми проводимо спільно з нашими партнерами. І вже сьогодні відкривається виставка у Харківському художньому музеї,

– пригадала директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова.

В Альянсі впевнені, що такі проєкти надають широкий простір українцям для самовираження. Дозволяють за допомогою творчих засобів відреагувати на процеси, що відбуваються в Україні, підняти рівень обізнаності суспільства про Альянс та про проблеми, вирішення яких перед собою ставить ця організація.



Дизайнери продемонструвати свій погляд на проблеми безпеки

"Публічна дипломатія, це неймовірно важливий та корисний інструмент. І не тільки для того, аби підвищувати суспільну обізнаність про НАТО. Це також спосіб встановити взаємну довіру, слухати одне одного. І ми переконані, що це фундамент для розбудови міцніших зв’язків та взаєморозуміння", – наголосила Барбора Маронкова.

Конкурс соціального постера Art of Security за ініціативи НАТО організували ще у червні. Упродовж трьох місяців молоді художники і дизайнери могли продемонструвати свій погляд на проблеми безпеки. Роботи у межах конкурсу можна було представити у трьох різних категоріях. Це "Мистецтво безпеки" – майданчик для соціальних дискусій щодо актуальних цінностей, "Безпека майбутнього" й обговорення впливу технологій, а також "Безпека особистості", що є невіддільною частиною стратегічного розвитку людства.

Протягом останніх місяців учасники подавали постери в open call як молодь в Україні бачить безпеку під час євроатлантичної інтеграції України. Близько 130 робіт було подано і результатом цього створилась виставка, яку ви зараз бачите в Харківському художньому музеї. Багато роботи було зроблено і щонайцікавіше таку виставку можна було зробити за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, представниця якого Центру Барбора Маронкова сьогодні завітала у Харків,

– розповів організатор виставки.

Захід об’єднав митців з усіх куточків України. Переможці та учасники конкурсу отримали цінні подарунки від Центру інформації та документації НАТО та організаторів заходу. Головний приз – подорож до Брюсселя. Саме там розташована штаб-квартира Північноатлантичного альянсу. Конкуренція була величезною. На суд журі надійшло більше ніж 130 робіт молодих дизайнерів та художників. Головними критеріями відбору стали яскравість, оригінальність та злободенність.

Нагороди переможцям особисто вручала директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова. Головний приз здобула студентка Харківської державної академії мистецтв Ярослава Бірюкова. Дівчина створила оригінальний плакат, присвячений проблемам кібербезпеки.



Вручення нагороди переможниці конкурсу Ярославі Бірюковій

"Як ви можете побачити – це друшляк. І він символізує нашу українську кібербезпеку на даний момент, на жаль. Як ви бачите, тут він має багато дірок, через яку ми втрачаємо нашу інформацію і будь-хто може нею розпорядитися. Тому ми маємо звернути на це увагу", – пояснила переможниця конкурсу Ярослава Бірюкова.

Тема інформаційної безпеки для художниці особиста. Дівчина твердить – український кіберпростір не захищений. Тож розміщені у відкритому доступі дані можуть стати ціллю хакерів. Крім того, загрози, що надходять з кіберпростору, створюють виклики національній безпеці.

"Бо було багато ситуацій, коли саме так я втрачала інформацію і хочу звернути увагу молоді на те, що не потрібно якусь особисту інформацію викладати у мережі, бо це не надійно", – наголосила Бірюкова.



Ярослава Бірюкова

Створити соціальний плакат – це шанс для молоді продемонструвати не тільки своє творче бачення, а й активну громадянську позицію. Оскільки тема безпеки в умовах євроатлантичних трансформацій є важливим компонентом суспільного життя України.

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