У Польщі є село, всі жителі якого живуть на одній довжелезній вулиці: неймовірні фото
Село у Польщі має незвичне планування. Там всі будинки розмістилися вздовж однієї вулиці.
Йдеться про польське село Сулошова. Воно розташоване за 29 кілометрів від адміністративного центру воєводства міста Краків.
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Кадри, які завірусилися у мережі
Воно має незвичайне планування. Усі будинки тут розташовані на одній 9-кілометровій вулиці.
У мережі опублікували фото з висоти пташиного лету цього населеного пункту. Ці світлини відразу стали вірусними.
Як виглядає мальовниче село / Фото з твітеру
За даними Національного перепису населення та житлового фонду, станом на 2017 рік у селі Сулошова проживало 5 819 осіб.
Кадри з унікального села / Фото з твітеру
Усі односельці мають схожу адресу, яка відрізняється тільки номером будинку. Вони проживають на одній найдовшій сільській вулиці у Польщі.
Вид з висоти пташиного лету / Фото з твітеру
Уздовж від будинків розходяться довгі смуги землі, яку кожен використовує по своєму, тому вони мають вигляд різноколірних латок.
Кадри, які завірусилися у мережі / Фото з твітеру
"Я б не проміняв це місце ні на що інше. Тут є своя чарівність і атмосфера. Як кажуть, у цьому щось є", – написав один з коментаторів.Цікаво! Це найдовша сільська вулиця у Польщі. Її протяжність сягає 9 кілометрів.