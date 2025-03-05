Унікальні кадри з фронту: прикордонники показали ефектну роботу дрона Nemesis

"Nemesis" – це дрон, який має можливість вражати цілі з будь-якої точки України. Він є найбільш утаємниченим представником "лінійки" нічних бомберів, яких у Росії прозвали "Бабою Ягою". Дрон полює на найжирніші об’єкти ворога: броньовану техніку, системи ППО, склади з боєприпасами. Nemesis використовують також і прикордонники.

Унікальні кадри роботи "Nemesis" на Вовчанському напрямку Харківщини показує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA". Вночі автомобіль наземної групи прикордонної бригади "Форпост" прямує до місця, звідки запускатимуть борти.

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На цьому етапі головне – швидкість та маскування. Екіпаж ударного дрона має спорядити "пташку" боєприпасами. За ніч для операторів із позивними "Тьомич" та "Гоголь" заплановано сім вильотів.

Бліндажі та мінування. Опорник, де збирається піхота супротивника. Місця, де у них склади провізії. Вражали склади БК,

– розповів оператор наземної групи "Тьомич".

"Тьомич" порівнює квадрокоптер "Nemesis" з іншим "різновидом" "Баби Яги" – гексакоптером "Вампір". Сьогодні на фронті саме вони показують дуже високі результати.

Як працюють нічні екіпажі ударного дрона

"Вампір" набагато легше глушиться, ніж "Nemesis". Йому потрібно дотримуватись радіогоризонту. Він не може опуститися, припустимо, на висоту нижче радіогоризонту. За вантажопідйомністю "Вампір" перевершує "Nemesis" , але за дальністю польотів – ні", – сказав "Тьомич".

Тепер "пташка" вирушає на нічне полювання. Основна місія наземної групи завершена. Відтепер вона уважно стежитиме за польотом з укриття та очікуватиме на повернення дрона. А тим часом, за кілька сотень кілометрів звідси, у добре захищеному місці, естафету підхоплює інший екіпаж. Саме він керуватиме бортом та вражатиме цілі. Обидві команди – у постійному контакті.

"Одна з основних переваг – це безпека наших військовослужбовців. І, спираючись на це, були створені ці бомбери. Зараз ми їх розгортаємо по всій лінії бойового зіткнення, але на дистанції, яка дозволяє працювати й створити безпеку пілотним групам. Зараз вони розгортаються з такою швидкістю, що ми бачимо – за цим майбутнє", – зазначив пілот ударного комплексу "Скіф".

Злагоджена робота

Вони працюють у невеликому приміщенні, яке зовсім не схоже на кабіну літака. Утім, як і в традиційній авіації, тут працюють пілот та штурман: так звана "двійка" – "Скіф" та "Говорун". Перша на сьогодні ціль – вороже укриття.

Одна людина не може одночасно керувати бортом і постійно стежити за дуже багатьма факторами. Тому робота штурмана – підказувати, дивитися, нагадувати про висоту, рівень вітру, вологість, температуру, швидкість, навантаження на гвинти, навігацію,

– сказав "Скіф".

Інтегрований у корпус "Nemesis" Starlink дозволяє керувати дроном з будь-якої точки планети. Та виявляється, ця система тут – не єдина.

Зараз ми вийшли на той рівень, що Starlink – не єдина система зв'язку. Якщо ми спостерігаємо глушіння, то ця система автоматично переходить на альтернативні джерела зв'язку,

– пояснив "Скіф".

Прикордонники розповідають, що висока результативність цього ударного дрона – заслуга великої команди фахівців різних напрямків.

"Механізм ми намагаємося спростити. Він складається з розвідки, яка здобуває нам інформацію і працює цілодобово. Це наземні групи й пілотні групи, які керують і визначають пріоритетність цілей. А також аналітичні відділи, які здобувають ці цілі", – сказав "Скіф".

Боєприпаси для "Баби Яги"

Військові мають міні-цех, де виготовляють боєприпаси для "Баби Яги". Тут його жартома називають "лабораторією". Це територія техніка-конструктора на псевдо "Сірко".

Боєприпаси є різні. Саме цей боєприпас призначений для враження живої сили противника або легких неброньованих автомобілів – наприклад, якихось пікапів або "буханок" кацапських, які вони часто використовують для перевезення особового складу,

– розповів прикордонник "Сірко".

Деякі елементи скидів тут виготовляють на 3D-принтері. Друк хвостовика займає приблизно шість годин. Військові розповідають, що нещодавно прикордонники почали споряджати "Nemesis" новими типами дуже ефективних боєприпасів – самонавідними. Подробиці поки що є таємницею.

Завдяки тому, що зараз з'явилися самонавідні боєприпаси, значно зросла кількість вражень і ефективність. Тобто зараз набагато більше вражених цілей,

– зазначив "Скіф".

Військові розповідають, що прототипами нічних бомберів свого часу були цілком мирні аграрні дрони. Вони поливали поля добривами та боролися зі шкідниками. Тепер їхній бойовий родич на тих самих полях збирає інші "врожаї" та нищить "двоногих шкідників". "Nemesis" у перекладі означає "відплата".