Уночі росіяни спробували прорватися через кордон у Харківській області

Російська диверсійна група спробувала прорватися через кордон України у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка у Дергачівському районі. У владі відповіли, про що свідчить ця подія.

Ворог не пданує масштабних наступальних дій на цьому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.

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Який опір зустріла російська диверсійна група

У ніч із 24 на 25 листопада російська малочисельна диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати кордон у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські захисники зупинили спробу противника: частину диверсантів ліквідували, а решта відступили на територію Бєлгородської області.

Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів,

– каже Задоренко.

На Дергачівському напрямку не спостерігається концентрації ворожих сил, достатньої для активного наступу. Росіяни не наступають і поки не планують це робити на цьому напрямку, зазначає Задоренко. Він закликає грормадян не піддаватися паніці та довіряти офіційним джерелам.