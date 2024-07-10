Уночі ворог атакував енергооб'єкт на Рівненщині

Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Під прицілом був об'єкт у Рівненській області.

У середу вранці, 10 липня, Укренерго повідомило, що саме за допомогою БпЛА ворог завдав удару по енергооб'єкту на Рівненщині.

Дивіться також Атомний ренесанс: як у США та ЄС повертаються до ядерної енергетики і що робити Україні

Наслідки атаки на енергетику

Через обстріл знеструмили певні райони. Без електроенергії певний час були як і звичайні споживані, так і промислові. Однак згодом вдалось заживити систему.

Енергоживлення усіх споживачів відновлено. Тривають відновлювальні роботи,

– пише Укренерго.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль додав, що внаслідок атаки безпілотників під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

На місці працюють відповідні служби. Загорання локалізоване. Люди внаслідок удару поранень не зазнали,

– наголосив посадовець о 07:12.

Близько 01:29 у Рівненській області пролунала повітряна тривога. Відбій жителі почули о 04:08.

Дивіться також Відключення будуть не такими тривалими: Шмигаль сказав, коли покращиться ситуація зі світлом

Уночі 10 липня вибухи також чули в Одесі. На регіон летіли ворожі ракети, також в небі фіксували російські розслідувальні дрони. Влада закликала жителів не покидати укриття до відбою, який пролунав лише після 4 ранку.

Крім того, російські безпілотники типу "Шахед" вночі фіксували в небі над Житомирщиною, Вінниччиною, Миколаївщиною та іншими регіонами.