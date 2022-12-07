Покірний прихильник "руського миру": священника УПЦ МП з Луганщини засудили до в'язниці

В Україні до 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП. Він "зливав" позиції Збройних Сил у Сєвєродонецьку.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Чому засудили священника УПЦ МП

Російські агенти збирали розвіддані про дислокацію ЗСУ на Луганському напрямку і "здавали" окупантам учасників АТО. Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ МП у Лисичанську.

Так, священник передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також зрадник "повідомляв" загарбникам про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. У підсумку правоохоронці затримали зловмисника наприкінці квітня.

Що загрожує священнику-зраднику

Суд визнав зловмисника винним за статтею – про надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тепер священнику призначили покарання – 12 років позбавлення волі.

СБУ викрила ще одного священника

Окрім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ МП, який пішов на добровільну співпрацю з російським агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Сходу України, він "здавав" окупантам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його "наводкою" загарбники викрали двох українських патріотів. Наразі зрадник переховується від правосуддя на захопленій частині Сходу України.

Правоохоронці викрили священників-зрадників / фото СБУ

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни СБУ вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.