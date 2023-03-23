В УПЦ МП не здаються: кажуть, що не підуть "компроміси"

Представники УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську Лавру до 29 березня. Але, як з'ясувалося, "йти на компроміси" вони не збираються.

Відповідну заяву озвучив синод Української православної церкви. У своєму зверненні афілійована Російською православною церквою структура зазначає, що захищатиме Києво-Печерську Лавру "усіма законними засобами".

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Бідкаються на залякування з боку влади

Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру,

– наголошують у заяві.

Водночас представники УПЦ МП бідкаються на те, що тиск на структуру наростає. Тож вони звернулися до прихильників церкви, щоб вони "твердо та непохитно стояли у вірі".

Щоб бодай якось підкріпити буцімто свої благі наміри, представники УПЦ МП вирішили показати результати своєї роботи. Мовляв, вони займалися відновленням і відбудовою споруд Лаври, які орендували з 1998 року. Правда, чомусь не згадали про 36 незаконних забудов, які з'явилися на території Києво-Печерської Лаври за цей час.

Тим часом, переконують в УПЦ МП, українська влада буцімто здійснює спроби "всебічно залякати, умовити на якийсь "компроміс" і, в результаті, знищити".

Закликають до "непохитного стояння у вірі"

Представники УПЦ МП підкреслили, що "жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе Православ'я". Також закликали усіх своїх вірян до єдності, ураховуючи цей так званий масштабний тиск.

Сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі браття і сестри, зі словом живої любові і закликом до твердого і непохитного стояння у вірі,

– говориться в заяві.

Зауважимо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як діятимуть з ченцями УПЦ МП, якщо вони до 29 березня не покинуть Києво-Печерську Лавру. За його словами, наша держава не уподібнюватиметься до Росії.

Україна використовуватиме всі нормативно-правові акти, які дозволять виселити попів. Він підкреслив, що проросійські священнослужителі, які фактично є агентами 5-го і 1-го управлінь ФСБ у рясах, – не мають права ані тримати нашу державу у заручниках, ані диктувати свою повістку.