В УПЦ МП відреагували на ухвалення законопроєкту проти них: згадали про "комуністичне минуле"

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила історичне рішення про заборону УПЦ МП. Церковники уже відреагували та заявили про маніпуляції. Вони вважають себе представниками "істинної церкви".

Суспільство задоволене рішенням Верховної Ради і жартує, що вже можна ставити свічки. Водночас це тільки перший крок, адже закон набуде чинності трохи згодом.

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Як в УПЦ МП реагують на заборону

Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент дав коментар журналістам hromadske.

Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати,

– сказав митрополит.

За його словами, закон, за який проголосували депутати, стосується не так церкви, як її майна. І це нібито нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

Також Климент заявив: хоча законопроєкт №8371, "можливо, і забороняє УПЦ МП", та Українська православна церква не має приставки "МП".

"Він також наголосив, що цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами. За словами архиєрея, УПЦ не має адміністративних зв'язків з закордонними центрами, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати – це буде "виключно маніпулятивно", позаяк не існує жодного українського документа, який би це підтверджував", – цитують церковника журналісти.

Щодо можливого об'єднання з ПЦУ Климент заявив: "УПЦ неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об'єднання українського православ'я", але нібито "нічого адекватного у відповідь" не почули.