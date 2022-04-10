В УПЦ МП вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила

Частина УПЦ МП нарешті визнала, що їхній російський патріарх Кирило далекий від справжнього вчення Христа. Тому група священнослужителі закликала провести "церковний трибунал".

Про це повідомив 10 квітня священник Парафії святого Архістратига Михаїла села Волоське Андрій Пінчук. Трибуналом він назвав Собор Східних Патріархів, який неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників.

Зауважте Став на бік антихриста, – Митрополит Епіфаній про патріарха Кіріла

Кирило благословив війну проти України

Загалом під цим відкритим листом підписалися 136 священників УПЦ МП з різних куточків України. Вони акцентували на недопустимості дій того, кого багато років вважали духовним лідером.

Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила,

– сказав представник УПЦ МП.

Які звинувачення висунули українські священники Московського патріархату:

Кирил проповідує доктрину "русского мира". Вона взагалі не відповідає православному вченню, тому має бути засуджена як єресь;

Кирил скоїв моральні злочини. Він благословив війну проти України, відтак, повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.

Публічне звернення щодо "трибуналу" над Кирилом: дивіться відео

Чим це може завершитися

В історії Російської Церкви вже було схоже звернення до суду Східних Патріархів. Ще у 1666 році Східні Патріархи судили Московського патріарха Никона.

Тоді його визнали винним і позбавили патріаршества та єпископського сану. Відтак Никон залишився простим монахом й відправився каятись у монастир. Ймовірно, це згодом чекатиме московського головного священника Кирила.

До теми – Як патріарх благословив війну в Україні: дивіться відео