"Батько наш Онуфрій": в УПЦ МП вляпалися у черговий скандал, переспівавши хіт про Бандеру

Рівно нуль днів Росія або ті, хто до неї близький, нічого не крала. Ось в УПЦ МП вирішили не винаходити велосипед, оспівавши посіпаку Путіна, митрополита Онуфрія.

Мережею розлетілося відео, за яке нам на 11-му місяці війни шалено палає. Особливо на фоні стабілізаційних заходів, які проводила раніше СБУ.

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Пообіцяли воювати за церкву

Цього разу вирішили посягнути на Степана Бандеру, бридотно перекрутивши пісню про нього. У версії проросійських церковників вона стала бридотною, а також нагадала нам про те, що поруч з нами ходять попи, які під рясами носять якщо не реальну, то ідеологічну зброю.

Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за нашу церкву будем воювати,

– співають у споруді, яку церквою назвати складно.

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Як стало відомо, здійснили цей ганебний переспів духовенство Мукачівської єпархії. І щодо цього дуже гарно і влучно висловилася журналістка Соня Кошкіна.

"Я, звичайно, дико перепрошую, творчість хороша і весела, але, хлопці, вам це не допоможе", – зауважила вона.

Нагадала про сепаратиста Дмитра Сидора

У своєму дописі журналістка детальніше розповіла про Мукачівську й Ужгородську єпархію УПЦ МП. Вона зауважила, що її керівник – Федір Мамасуєв. Крім того, служить у цій єпархії сепаратист Дмитрій Сидор. Він ще у 2008 році, нагадала Кошкіна, проголошував "незалежність" республіки, яку назвали "Підкарпатська Русь".

За гроші Кремля, зрозуміло. Ідейний російський сепаратюга. У 2006 році йшов до Верховної Ради... Здогадайтеся, від кого. Вітренко. У 2013 – підтримував Медведчука. Ну, а що?,

– зауважила вона.

Кошкіна нагадала, що проти цього Сидора у 2008 році СБУ порушила справу. За 4 роки суд присудив йому умовне покарання, а також жалюгідний штраф у розмірі цілих 2 тисячі гривень.

Відтоді, зазначає журналістка, поводиться він значно обережніше. Навіть проповіді почав читати буцімто українською мовою. Якщо ж уважніше прислухатися, то мовиться радше про закарпатський діалект.

Резюмувала вона свій допис чіткими кількома словами, які найкраще характеризують Сидора: "пропаганда Гундяєва – у порівнянні з протоієреєм Димитрієм – відпочиває".

Нагадаємо, що напередодні СБУ затримала прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП. Він закликав росіян захопити Київ, за що на нього очікує покарання.