УПЦ відкрила храми для людей цілодобово: що треба знати

Українська православна церква відкрила храми для людей. Допомагає людям всім, чим може.

Крім того, на Заході країни – забезпечують допомогою біженців.

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УПЦ відкрила храми для людей цілодобово

УПЦ відкрила храми для людей цілодобово, забезпечують їх їжею, ночівлею та теплим одягом,

– йдеться у повідомленні.

Також для військових збирають необхідні речі.

УПЦ відкрила храми для людей / Скриншот із фейсбуку Центру інформації УПЦ

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