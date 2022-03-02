УПЦ відкрила храми для людей цілодобово: що треба знати
2 березня 2022 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
Українська православна церква відкрила храми для людей. Допомагає людям всім, чим може.
Крім того, на Заході країни – забезпечують допомогою біженців.
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УПЦ відкрила храми для людей цілодобово
УПЦ відкрила храми для людей цілодобово, забезпечують їх їжею, ночівлею та теплим одягом,
– йдеться у повідомленні.
Також для військових збирають необхідні речі.
УПЦ відкрила храми для людей / Скриншот із фейсбуку Центру інформації УПЦ
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