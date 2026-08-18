На Гаваях пройшов ураган: понад 100 тисяч будинків залишились без світла

Над Гавайськими островами вихідними пронісся ураган Лала. Внаслідок стихійного лиха затоплені дороги, пошкоджені лінії електропередач.

Також відомо про одну загиблу. Про це повідомляє CNN.

Що відомо про ситуацію на Гаваях?

Ураган Лала зачепив південь штату й приніс зливові дощі. Внаслідок повені загинула 90-річна жінка.

Тропічний шторм відійшов від Гаваїв і рухається на захід над Тихим океаном. Останні дощові смуги шторму залишили Кауаї вранці 17 серпня.

Надзвичайно сильні зливи спричинили зсуви ґрунту та раптові повені, які знищили дороги на острові та повністю змили щонайменше один будинок.

Поки дорожні бригади наполегливо працюють над розчищенням завалів, наскільки дозволяють умови, нам потрібно, щоб усі мешканці та відвідувачі дослухалися до всіх попереджень, перемістилися в безпечні укриття та не виходили на дороги,

– закликав мер округу Гаваї Кімо Аламеда.

У понеділок, 17 серпня, не працювали усі державні та окружні установи, школи та суди. Агентство з управління надзвичайними ситуаціями Гаваїв також наголосило на необхідності бути обережними через наслідки стихійного лиха.

Які наслідки урагану?

Губернатор Гаваїв Джош Грін на пресконференції у понеділок, 17 серпня, розповів, що ураган пошкодив або зруйнував 100 будинків. Також через пориви вітру ураганної сили в округах Гаваї, Гонолулу та Мауї близько 100 тисяч домогосподарств та підприємств залишилися без електроенергії. За повідомленнями місцевої влади, відновлення електропостачання в деяких районах може тривати кілька днів, оскільки основні лінії електропередачі вийшли з ладу.

В районі Кау повінь зруйнувала щонайменше 2 будинки. Один із них знесло на кілька сотень метрів, а жінку, яка намагалася дістатися до свого автомобіля біля дому, змило. Її доставили до лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

Також відомо про інцидент, коли бригада швидкої допомоги, яка їхала на виклик, застрягла, через те, що їхню машину наздогнала вода. Медики врятувалися, залізши на дах транспортного засобу. На щастя, їх підібрали працівники Національної гвардії, які їхали тією ж дорогою.

Також у суботу, 15 серпня, східні регіони Індонезії сколихнув сильний землетрус. Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 7,7 та афтершоків загинули 38 людей.