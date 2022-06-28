У Нідерландах потужний ураган понищив близько 150 будинків: є загибла – моторошні кадри

Нідерландським містечком Зірікзе та околицями пройшов потужний ураган. Унаслідок страшної негоди загинула 73-річна жінка, ще щонайменше 9 людей отримали поранення.

Шквальний вітер зірвав покрівлю місцевої церкви, дахи будинків, повалив дерева та поруйнував загалом близько 150 будівель. За попередніми підрахунками, збитки оцінюють у кілька мільйонів євро.

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Наслідки урагану у Нідерландах

У районі населеного пункту Зірікзе, що за 50 кілометрів від Роттердама, 27 червня пройшов потужний ураган. Зі 150 поруйнованих унаслідок негоди будинків, від 5 до 10 наразі взагалі непридатні для життя й потребують відновлення протягом декількох місяців.

Ураган у районі міста Зірікзе / Фото з твітеру klaasboersma, Wouter van Bernebeek, Jongejan.Photo

Для людей, які втратили житло, місцева влада шукає тимчасовий прихисток. Вулицями Зіркзе та навколишніх населених пунктів досі розкидані гілки дерев та черепиця з понівечених будинків – місцеві мешканці займаються розбором завалів, прибиранням та ремонтують те, що можуть відремонтувати.

Відомо, що жінка, яка загинула унаслідок негоди, родом із Вассенаара, що поблизу Гааги. На місце трагедії люди наступного дня принесли квіти та свічки.

На місце, де загинула 73-річна жінка, місцеві мешканці принесли квіти / Фото Omroep Zeeland

Очільник адміністративного центру Джек ван дер Хук подякував всім, хто розділив трагедію із мешканцями Зірікзе й прийшов на допомогу після урагану:

Наслідки для нашої громади величезні. Коли я прибув у постраждалий район, то побачив сусідів, які обіймалися. Це говорить про неймовірну єдність нашої громади,

– підкреслив посадовець.

До слова, ван дер Хук зауважив, що екстренні служби наразі всіма силами працюють над усуненням наслідків негоди та запобіганням подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. Він додав, що збитки наразі складно оцінити, втім вони "точно сягають мільйонів євро".

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