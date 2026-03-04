За понад тисячу кілометрів від кордону: дрони атакували хімзавод "Уралхім" у Росії

Безпілотники уразили хімзавод "Уралхім" у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області Росії. Регіональна влада підтвердила атаку БпЛА, однак не уточнила, який саме об'єкт зазнав пошкоджень.

Про масовану атаку дронів повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+. Також є підтвердження про удар по місту від губернатора області Олександра Соколова.

Дивіться також Дрони масовано атакували Новоросійськ: пошкоджено щонайменше 5 військових кораблів

Що відомо про атаку на хімзавод?

За даними аналітиків, удар припав на західну частину філії "Уралхіму". Губернатор регіону Олександр Соколов підтвердив факт атаки БпЛА, однак не уточнив, який саме об'єкт було пошкоджено. За його словами, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби, а також туди виїхало керівництво обласної адміністрації.

Водночас у місцевих пабліках повідомляють про атаку щонайменше восьми безпілотників. Окремі джерела також пишуть про можливих загиблих, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Зазначається, що відстань від українського кордону до Кірово-Чепецька становить близько 1300 кілометрів по прямій.

У мережі також поширюються кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано безпілотник над територією заводу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

БпЛА атакували хімзавод "Уралхім": дивіться відео

Зверніть увагу! Підприємство, яке атакували українські безпілотники, спеціалізується на виробництві аміачної селітри. Воно є стратегічним для регіону та одним із основних постачальників мінеральних добрив у Росії.

Де ще нещодавно лунали у Росії?