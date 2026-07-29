Уражені Рязанський НПЗ, місце базування катерів ЧФ, РЛС та інші об'єкти окупантів, - Генштаб

В ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів ворога. Удари проводились в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

Що відомо про удари Сил оборони?

Зафіксовані влучання в Рязанський нафтопереробний завод на території країни-агресорки з подальшою пожежею на території підприємства.