Мінус два гелікоптери: чим небезпечні Ка-52, які ЗСУ знищили на Бєлгородщині
- В тилу ворога було знищено декілька коштовних одиниць авіаційної техніки.
- Ракетні удари були завдані по замаскованій позиції противника, яку він використовував для швидкого переміщення авіації.
В тилу противника ССО спільно з ГУР, ракетними військами і артилерією знищили чотири вертольоти, з них два – Ка-52 і ще два – Мі-8. HIMARS регулярно демонструють свою ефективну роботу.
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що вертоліт Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів.
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Скільки Ка-52 залишилось у ворога?
Нарожний наголосив, що справа не у вартості цієї авіаційної техніки, а в її обмеженій кількості. На початку широкомасштабного вторгнення таких гелікоптерів у Росії було до 100 одиниць, противник вже втратив орієнтовно 30.
Кожен втрачений противником Ка-52 – це величезний удар по можливостях повітряних сил Росії,
– зауважив Нарожний.
Для України Ка-52 – це суттєва загроза, оскільки ці вертольоти, зі слів військового експерта, можуть нести протитанкові та некеровані ракети, а також інший чималий спектр озброєння.
Аплодуємо ССО, які вочевидь займалися тим, що шукали ці вертольоти, і ракетним військам та артилерії, які завдали цей удар,
– озвучив Нарожний.
Нагадаємо, що раніше в ССО зазначили, що Ка-52 – ударний вертоліт, який Росія використовує для розвідки та атак на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 противник застосовує для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
Чотири вертольоти були знищені ракетними ударами в тил ворога в Бєдгородській області, де росіяни створили майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію задля швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.