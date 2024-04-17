ГУР вже вдруге атакувало російську РЛС "Контейнер": в чому її особливість
Українські безпілотники вже вдруге атакували російський військовий об'єкт в Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Ця станція має велике значення для росіян.
Нагадаємо, 17 квітня військова частина у Мордовії зазнала атаки безпілотників. За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки.
Дивіться також ГУР атакувало авіаційний завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М, – джерела
Які особливості РЛС "Контейнер"
Строк від початку розробки до переходу на повноцінне бойове чергування зайняв досить багато часу.
Яr зазначає видання Defense Espress, розробка та виготовлення 29Б6 "Контейнер" відбувались з 1995 по 2000 рік, з 2002 по 2012 роки йшли випробування та відповідно доведення цієї станції до необхідної кондиції. А ось вже "повноцінне" бойове чергування цієї станції, за словами російських пропагандистів, стартувало лише в 2019 році.
Ця станція фактично є найпотужнішим радаром в розпорядженні Росії. Так вона ж ще й існує в одиничному екземплярі. Цікаво, що російські пропагандисти в своїх публікаціях навіть "плутались в свідченнях" і щодо того, яку ж максимальну дальність виявлення все ж має 29Б6 "Контейнер", і на які саме цілі "заточена" ця РЛС. Відповідно до одних даних – до 2000 кілометрів включно, із призначенням виявляти балістичні та крилаті ракети, за іншою – аж до 2800 кілометрів, із здатністю нібито виявляти навіть літаки типу F-35.
Черговий удар по "Контейнеру"
- Під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в російському місті Ковилкіно.
- За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки. Головною ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".
- Ця РЛС має дальність виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 580 кілометрів.