24 серпня та в ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці "жирних" військових цілей росіян. Зокрема, було пошкоджено винищувач МіГ-29.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомили у Генштабі.

Що втратила Росія

У Луганську було уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М".

Також Сили оборони поцілили по станції радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку Starlink у Мирному, що в окупованому Криму.

Крім того, на Запоріжжі у Бердянську уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника, а у Приморську – склади матеріально-технічних засобів.

За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі Міллерово у Ростовській області.

До слова, до Дня Незалежності України агент "Атеш" влаштував диверсію у Ростовській області – підпалив військовий "Камаз". Агент приєднався до руху з помсти, бо командири раніше вбили його товариша по службі за відмову платити побори.

Також Генштаб повідомив про те, що Сили оборони уразили Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ у Росії 24 – 25 серпня.