Сили оборони перебили міст у Криму: які ще важливі об'єкти окупантів опинилися під ударом

У ніч на 3 липня Сили оборони продовжили знижувати наступальний потенціал Росії. Зокрема, СОУ уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського в окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі.

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Які цілі уражено у Криму?

Атакований міст використовується ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.