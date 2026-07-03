3 липня, 17:51
Оновлено - 17:57, 3 липня
Сили оборони перебили міст у Криму: які ще важливі об'єкти окупантів опинилися під ударом
У ніч на 3 липня Сили оборони продовжили знижувати наступальний потенціал Росії. Зокрема, СОУ уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського в окупованому Криму.
Про це повідомили у Генштабі.
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Які цілі уражено у Криму?
Атакований міст використовується ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.