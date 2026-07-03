Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини У Криму уражено міст, підрозділ РЕБ та інші важливі об'єкти окупантів
3 липня, 17:51
1
Оновлено - 17:57, 3 липня

Сили оборони перебили міст у Криму: які ще важливі об'єкти окупантів опинилися під ударом

Софія Рожик

У ніч на 3 липня Сили оборони продовжили знижувати наступальний потенціал Росії. Зокрема, СОУ уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського в окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі.

Дивіться також Почався третій етап, – полковник запасу сказав, чого далі очікувати в Криму 

Які цілі уражено у Криму?

Атакований міст використовується ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. 

Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

 