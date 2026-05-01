Уражено нафтопереробні заводи "Туапсинський" і "Пермський", ЗРК "Бук-М3" та склади окупантів

Днями Сили оборони спільно із СБУ здійснили низку уражень російський об'єктів. Серед зруйнованих цілей – інфраструктура НПЗ "Туапсинський", ЗРК "Бук-М3" та склади окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ та СБУ.

Які об'єкти ворога розтрощили Сили оборони?

У ніч на 1 травня Сили оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу у Краснодарському країн Росії. Атака відбулась в межах операції, спрямованої на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.

Внаслідок роботи Сил оборони на території підприємства спалахнула пожежа. Водночас ступінь збитків та масштаби уражень – уточнюються.

Минулої доби оборонці атакували потужності нафтопереробного заводу "Пермський" у Пермському краї Росії. За попередніми даними, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Разом із цим бійці успішно уразили:

зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" в околицях Ольховатки, що на ТОТ Донецької області,

склади боєприпасів поблизу Роздольного Донецької області та населеного пункту Ровеньки на Луганщині,

склад матеріально-технічних засобів в околицях Мелітополя на Запоріжжі

склад БпЛА в районі Дальнього Бєлгородської області Росії,

пункти управління БпЛА противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, населених пунктів Шевченко та Воскресенка на Донеччині, а також командно-спостережний пункт в районі Каїрів Херсонської області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України,

– наголосили в Генштабі.