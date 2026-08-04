Уражено понад 100 стратегічних об'єктів: СБУ підбила підсумки 40-денної операції впливу на Росію

СБУ відзвітувалася про 40-денну операцію впливу на Росію. Всього було уражено понад 100 стратегічних об'єктів в тилу ворога та більше ніж 21 тисяча цілей на фронті.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Які результати 40-денної операції впливу на Росії?

За 40 днів під прицілом українських безпілотників та ракет опинилися ключові підприємства російського військово-промислового комплексу, авіабази, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, нафтопереробні заводи, об'єкти логістики, а також судна "тіньового флоту". Загалом силовики здійснили понад 100 успішних ударів по стратегічних об'єктах у Росії та на окупованих територіях.

Паралельно безпосередньо на фронті та в тилу окупантів підрозділи СБУ уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки та озброєння й ліквідували майже 5 тисяч загарбників.

Одним із пріоритетів стало знешкодження ворожої авіації. Удари припали по військових аеродромах "Саки", "Гвардійське", "Бельбек", "Багерове", "Енгельс" і "Ханская", а також по Євпаторійському авіазаводу.

У результаті знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35, два літаки Л-39, а також ангари з літаками Су-24, Су-30, Су-30СМ і дронами Shahed.

До того ж спецпризначенці суттєво ослабили російську ППО, вивівши з ладу РЛС "Небо-У", радіолокатор комплексу С-400, ЗРК "Тор-М2", "Панцир-С2", комплекс РЕБ "Поле-21" та низку інших станцій.

Відчутних втрат зазнав і паливно-енергетичний сектор агресора. СБУ завдала ударів по 14 НПЗ, серед яких Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський, Волгоградський та три заводи в Уфі.

У Каспійському морі під удар потрапила нафтодобувна платформа родовища "Філановського". Також удари завдавали по суднах "тіньового флоту", зокрема танкерах Blue, Louise 1, Banda, Avero та двох вантажних суднах під санкціями.

На лінії зіткнення спецпризначенці уразили 24 танки, 63 бронемашини, 124 артсистеми, 22 РСЗВ, 40 засобів ППО та 14 бойових літаків і гелікоптерів. Важливим напрямком стало знешкодження понад 11 тисяч БпЛА, серед яких 176 типів Shahed, та ліквідація 712 ворожих розрахунків безпілотників.

Крім того, підрозділи СБУ системно знищували склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕБ, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника.

Загалом 40-денна кампанія була спрямована на одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини. За інтенсивністю, географією та кількістю одночасно уражених стратегічних об'єктів ця операція стала дієвим механізмом впливу на державу-агресора. Робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі,

– запевнили у СБУ.

Також відомо, що Володимир Зеленський уже погодив тимчасовому виконувачу обов'язків голови СБУ генерал-майору Олександру Покладу плани щодо нових спецоперацій проти Росії.

Глава Офісу Президента Кирило Буданов також анонсував продовження 40-денної операції впливу на Росію. За словами генерала, спецзаходи триватимуть і надалі, однак без визначених часових меж.